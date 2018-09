Pensioni, la storia di Ada: “Con 513 euro al mese non mi rimane più nulla”

“La mia pensione è di 513 euro: 200 sono per l’affitto, pago le bollette e faccio un po’ di spesa. Non mi rimane più nulla”. È la testimonianza toccante di Ada, vedova di 78 anni, a Mattino Cinque. “I miei figli hanno una famiglia e non possono aiutarmi. Per me sarebbe un gran cambiamento se sulla pensione ci fossero 200 euro in più”, sono le parole colme di speranza della donna, che alla domanda: “Cosa ci farebbe con quei soldi che il governo vuole aggiungere alle pensioni, se passasse la riforma?” risponde: “Comprerei una bella bistecca. Non mi ricordo nemmeno più quando l’ho mangiata l’ultima volta”.