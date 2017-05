Si sono presentati alla porta di casa come corrieri e hanno detto al signor Mario, uomo di 76 anni di Pancalieri in provincia di Torino, che dovevano consegnare un pacco. Il padrone di casa, che inizialmente non ha creduto ai due uomini, in un secondo momento ha aperto la porta di casa: in un batter d'occhio si è trovato catapultato a terra, con mani e piedi legati e con una calza da donna in bocca affinchè non urlasse. A "Pomeriggio 5" l'uomo racconta che: "Non ho potuto reagire e mi hanno distrutto la casa per cercare una cassaforte che non ho".