Peggiora nel weekend: forti piogge e nevicate

Venerdì si ristabilirà temporaneamente l'alta pressione, mentre per il fine settimana si conferma un nuovo e più marcato peggioramento per il passaggio di un'attiva perturbazione atlantica, i cui effetti si manifesteranno soprattutto domenica al Nord, in Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche. Le precipitazioni attese tra sabato sera e domenica saranno in grado finalmente di portare sollievo a molte aree dell'Italia settentrionale che si trovano ancora in grave deficit pluviometrico. Un ottimo contributo in questo senso arriverà anche dalle nevicate previste, che in tutto il versante sud delle Alpi oltre i 1000-1500 metri risulteranno localmente abbondanti, con accumuli mediamente compresi tra 30 e 80 centimetri. Attenzione però perché in Liguria nella giornata di domenica i fenomeni potrebbero essere localmente di forte intensità e a carattere temporalesco. Dopo una breve tregua a inizio settimana una nuova intensa perturbazione raggiungerà l'Italia tra martedì e mercoledì riportando molte piogge, nevicate sulle Alpi e venti tempestosi.