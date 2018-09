Pedofilia, Papa:voragine spirituale ha permesso abusi, Dio reso muto

"Vi raccomando una particolare attenzione al clero e ai seminari. Non possiamo rispondere alle sfide che abbiamo nei loro confronti senza aggiornare i nostri processi di valutazione". Lo ha affermato il Papa ai nuovi vescovi aggiungendo: "Le nostre risposte saranno prive di futuro se non raggiungeranno la voragine spirituale che, in non pochi casi, ha permesso scandalose debolezze, se non riveleranno perché mai Dio è stato così reso muto".