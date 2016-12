Peculato, assolto l'ex presidente dell'Alto Adige Luis Durnwalder

L'ex presidente della giunta provinciale di Bolzano, Luis Durnwalder (Sudtiroler Volkspartei), è stato assolto dall'accusa di peculato. Contro di lui era stata aperta un'inchiesta per la gestione del fondo di rappresentanza a sua esclusiva disposizione. L'accusa aveva chiesto per lui tre anni per peculato e finanziamento illecito al partito.