Pavia, sassi dal cavalcavia: Intercity colpito a un finestrino

Poteva avere conseguenze drammatiche l'atto vandalico contro un convoglio Trenitalia sulla Linea Milano-Tortona, raggiunto da alcuni sassi scagliati mentre era in corsa. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Lo ha reso noto Trenitalia spiegando che "dalle 18.55 alle 19.25 l'InterCity 35079 (Milano-Livorno) è stato fermo a Voghera per la riparazione del vetro di un finestrino, danneggiato a Pavia per il lancio di sassi da parte di ignoti".