Pavia, riceve una bolletta da zero euro: "Paga o tagliamo la luce"

"Paga zero euro, oppure ti tagliamo la luce". Una bolletta decisamente surreale, quella arrivata a Virginio Anselmi, sindaco di Pieve Porto Morone, vicino a Pavia. L'importo "Zero virgola zero zero" non può essere pagato agli sportelli. Però la minaccia è chiara: se l'importo non viene saldato, via l'elettricità. Forse un conguaglio sbagliato, forse un calcolo errato dei computer, sta di fatto però che l'avviso è imperioso. E se da una parte il call center per la clientela non dà risposte, dall'altra una famiglia di sette persone rischia di restare al buio e al freddo.