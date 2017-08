Fine dell'anno scolastico amara per i ragazzi responsabili dell’assalto dell’8 giugno al Liceo scientifico "Copernico", a Pavia. I tre studenti, tra i 17 e i 18 anni, erano già stati denunciati subito dopo l'episodio dalla Procura pavese. A questo, si è aggiunta ora la decisione del consiglio d’istituto dell’Itis "Cardano". I colpevoli non sono stati ammessi agli scrutini e ciò equivale alla bocciatura.

Quello che era cominciato come un gioco per festeggiare la fine della scuola si è trasformato in una guerriglia con tanto di feriti: tre professori e uno studente del "Copernico" sono stati costretti a rivolgersi al pronto soccorso del San Matteo di Pavia. I video e le testimonianze dei presenti avevano incastrato i tre studenti, che adesso ripeteranno l’anno e saranno coinvolti in un “percorso di inclusione” con le famiglie.