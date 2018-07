Pavia, madre e figlia si diplomano insieme

Notte prima degli esami, insieme. È la storia di Simona Ciapi e Noemi Nidasio, madre e figlia di, rispettivamente, 47 e 19 anni. Le due hanno potuto vivere l’esperienza della maturità di pari passo, anche se in due scuole diverse: all’istituto professionale "Ciro Pollini" di Mortara, in provincia di Pavia, la mamma e al liceo di scienze umane “Bachelet” di Abbiategrasso la figlia. "Ho atteso che i miei figli diventassero più grandi e autonomi per tuffarmi in questa avventura, che alla fine si è rivelata fantastica soprattutto sotto l’aspetto umano e personale", ha detto Ciapi a La Provincia Pavese.