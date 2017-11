Pavia: è morta Aurora, la bimba che chiese tv per i malati di cancro come lei

"Ciao a tutti voi, sono Aurora, ho espresso un desiderio per tutti i bambini ricoverati. Servirebbero 16 televisori per tutte le stanze da posizionare al muro. Cercavamo un benefattore che le porti qui e una grande festa faremo". Era questo l’ appello lanciato l'11 novembre scorso da Aurora , la piccola testimonial di una raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo di Pavia . La bimba, 9 anni, ora non c’è pi ù. Le sue condizioni, già gravi, erano peggiorate negli ultimi giorni. Il cancro l’ha portata via e non le ha permesso di vedere e vivere l’arrivo delle tv. Lo riporta La Provincia Pavese.

Aurora era ormai di casa nel reparto. Così come Mamma Anna e papà Francesco, sempre accanto a lei. La bimba aveva conquistato tutti: i suoi compagni d’ospedale, lo staff medico e, dopo l’appello per i televisori, tutta l’Italia.



“Tutta l’Italia si ricorderà di Aurora - ha detto Pietro Castellese, del Cral San Matteo, con la voce rotta dall’emozione - era matura, una signorina. Una vera principessa”. L’uomo ha poi raccontato che proprio martedì mattina - il giorno in cui è morta la bimba - i piccoli dell’ospedale stavano festeggiando il successo della raccolta fondi proposta proprio da Aurora. In tarda serata, poi, è arrivata la notizia. “Non ci sono parole - ha aggiunto Castellese - Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate, ma Aurora era una combattente, quindi abbiamo sperato e pregato fino all’ultimo”.



La raccolta fondi - Dopo l’appello di Aurora, oltre 500 donatori pavesi si sono fatti avanti. In soli quattro giorni, sono stati raccolti oltre 60mila euro e il reparto di oncoematologia pediatrica del San Matteo è stato “invaso” da regali e pacchi da tutta Italia.



Aurora, una bimba dal cuore grande - In realtà, la raccolta fondi per far arrivare le tv è solo una delle tante organizzate da Aurora. “Si preoccupava sempre per gli altri - ha raccontato ancora Castellese - Il suo grande cuore la spingeva a cercare soluzioni per i piccoli problemi del reparto. Una volta si erano rotte le lavatrici, Aurora ha pensato di fare un post e di chiedere aiuto per risolvere il guaio. Un’altra volta erano finiti gli aerosol: ecco che Aurora propone una raccolta fondi. Pensava ai suoi compagni di viaggio, alle loro difficoltà, e sapeva coinvolgere tutti. Aurora faceva piccoli miracoli ogni giorno”.