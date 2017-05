Pavia, batte testa contro muretto: grave calciatore tredicenne

Un giovane calciatore di 13 anni è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere caduto, e aver picchiato la testa, durante una partita disputata a Codevilla (Pavia). Nel corso dell'incontro Voghera-Motta Visconti, valido per i quarti di finale del campionato provinciale della categoria Giovanissimi, il 13enne si è sbilanciato dopo aver effettuato un cross, perdendo l'equilibrio. Nella caduta il ragazzo ha picchiato la testa contro un muretto di cinta a bordo campo.

Il 13enne ha perso i sensi. I soccorsi sono stati immediati. Il giovane è stato trasferito d'urgenza al San Matteo, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico. Il ragazzo è stato giudicato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. In seguito all'incidente, la partita è stata sospesa.