Pavia, ad Albuzzano il sindaco non può assumere e fa anche il vigile urbano

Da cinque mesi non ci sono vigili urbani nel paese e a causa di una norma di bilancio il primo cittadino Marco Tombola non può assumere nuovo personale fino a gennaio. Come fare dunque per mantenere l'ordine ad Albuzzano, un comune di tremilacinquecento abitanti alle porte di Pavia? La soluzione è una sola, che il sindaco si faccia carico anche del ruolo di vigile urbano: in queste vesti si impegna a far vedere una presenza sul territorio, a mostrare che il controllo c'è, nonostante non possa spingersi a compiere determinate azioni poiché gli manca la competenza in materia.