Paura per nonna Peppina: in ospedale per una crisi respiratoria, ora sta meglio

Aveva lasciato il suo minuscolo container da pochi giorni per il freddo eccessivo, ma le sue condizioni di salute hanno accusato comunque il colpo del grande freddo di queste settimane. Così Giuseppa Fattori, nota a tutti come nonna Peppina, è stata portata dai suoi al pronto soccorso di Civitanova Marche per il riacutizzarsi di una patologia respiratoria. La 95enne di San Martino di Fiastra si è sentita poco bene e per sicurezza è stata portata in ospedale ma per fortuna è stata già dimessa.