Paura a Santa Maria a Vico, nel Casertano, per un incendio che ha coinvolto tre vagoni fermi in un binario della stazione ferroviaria. Dalle fiamme si è sviluppata una densa nube nera che ha avvolto le case circostanti: sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta,i cui centralini sono stati tempestati dalle telefonate di terrore dei residenti, costretti a respirare fumo tossico. Ancora ignote le cause del rogo.