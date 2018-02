Paura a Roma, voragine si apre in strada alla Balduina

Una voragine apertasi nel tardo pomeriggio sulla strada a Roma alla Balduina, sul versante meridionale di Monte Mario, ha inghiottito diverse auto parcheggiate . Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che stanno ancora operando nella zona per escludere che vi siano caduti anche passanti. A cedere è stato un tratto di strada adiacente un cantiere , ma le cause sono ancora al vaglio delle autorità.

Sono in corso anche verifiche da parte dei vigili del fuoco sulla stabilità dei palazzi vicini alla zona del crollo stradale. Due degli edifici che si affacciano su via Andronico sono stati evacuati in via precauzionale. Le prima avvisaglie del crollo si sono avute dal cedimento delle colonne di contenimento del cantiere adiacente.



La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Gli inquirenti sono in attesa delle prime informative da parte delle forze dell'ordine intervenute nella zona del crollo.



Sindaco Raggi: pronti ad evacuazione precauzionale - "Vediamo se le palazzine sono agibili, se non lo saranno le famiglie saranno ospitate dal Comune. Si tratta di 20 nuclei familiari, 50-60 persone. L'evacuazione è precauzionale". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi sul luogo della voragine nel quartiere della Balduina. Sugli allarmi che da tre mesi gli abitanti della zona avrebbero lanciato, Raggi ha detto: "Le responsabilità saranno accertate con le conseguenze del caso, l'area è sotto sequestro della magistratura. Chi è responsabile dovrà pagare".