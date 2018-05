Paulina Calahorrano, star della musica latinoamericana, muore in un incidente a Milano

La Milano sudamericana, e non solo, e la scena musicale internazionale piangono Paulina Calahorrano, 42 anni, cantante ecuadoriana, morta a seguito di un incidente stradale nel capoluogo lombardo. La donna si trovava su un'auto elettrica a noleggio, guidata da un amico 26enne, quando un suv l'ha centrata in pieno. Estratta dalle lamiere, le sue condizioni sono apparse subito disperate e la star è spirata in ospedale. "Era un vero e proprio orgoglio nazionale" dell'Ecuador, si legge nel comunicato del Milano Latin Festival dove la cantante si è esibita più volte.

La musica latinoamericana piange Paulina Calahorrano, morta in un incidente a Milano IPA 1 di 10 IPA 2 di 10 IPA 3 di 10 IPA 4 di 10 IPA 5 di 10 IPA 6 di 10 IPA 7 di 10 IPA 8 di 10 IPA 9 di 10 IPA 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La tragediaL'incidente stradale è avvenuto nella notte in viale Legioni Armate a Milano. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il quadriciclo elettrico guidato da un'altra persona su cui viaggiava la cantante si è scontrato con una Porsche; nella carambola sono rimasti danneggiati anche sette veicoli in sosta.



Per la quarantaduenne, portata immediatamente all'ospedale San Carlo, non c'è stato nulla da fare. L'autista del suv e quello del quadriciclo, uno di 27 e l'altro di 26 anni, sono invece stati portato in condizioni meno gravi al Policlinico e all'ospedale San Paolo.



Paulina "era un vero e proprio orgoglio nazionale" dell'Ecuador, hanno sottolineato in un comunicato dal Milano Latin Festival dove la cantante si è esibita più volte. "Paulina - hanno aggiunto - non era solo una grande cantante latina, era una cara amica per molti di noi". Cordoglio espresso dai tanti fan anche sulle pagine social della star e dal Consolato dell'Ecuador a Milano.