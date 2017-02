4 febbraio 2017 17:08 Patto Italia-Libia, lʼangelo dei migranti Nawal Soufi: "Andremo alla Corte europea dei diritti dellʼuomo" Lʼitalo-marocchina in prima linea nei salvataggi nel Mediterraneo boccia lʼaccordo Roma-Tripoli: "Come si può trattare con un Paese che è un inferno per gli stessi libici in fuga?"

"Come si fa a fare un patto per fermare il flusso di migranti nel Mediterraneo con Sarraj che controlla, se va bene, 10 chilometri di costa libica e il suo quartiere? La Libia per i libici stessi è un inferno e anche loro cercano la fuga verso l'Europa via mare". Condanna fermamente l'accordo tra Roma e Tripoli, Nawal Soufi, l'italo-marocchina 28enne che da anni salva migliaia di vite in mare rilanciando alla guardia costiera italiana gli Sos che riceve dai barconi direttamente al suo cellulare, che squilla ininterrottamente di giorno e di notte. "Bisogna rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro questi accordi che l'Europa fa. Siamo cittadini Ue e chiedo a tutti, attivisti, avvocati, giornalisti di unirci in questa battaglia: stop al traffico dei profughi solo con corridoi umanitari per far arrivare legalmente chi fugge da guerra, fame, miserie".

Perché boccia il patto Roma-Tripoli? Non potrebbe funzionare come accaduto con l'accordo con Tunisi?

"Questo patto che non riguarda solo l'Italia ma che coinvolge tutta l'Europa è per prima cosa inumano. Poi si può contestare anche dal punto di vista giuridico. La firma di Gentiloni è accanto a quella di Serraj che non può essere l'interlocutore di un governo, visto che in Libia controlla al massimo il suo quartiere e dieci chilometri di costa. E il patto non fermerà le partenze, né le sposterà come accadde quando fu firmato quello con Tunisi. I patti vanno fatti con i governi che controllano le frontiere non con le autorità che possono essere accusate di essere complici della tratta umana".



Quale sarà la sorte di chi non potrà più lasciare la Libia?

"Non si possono lasciare i migranti in una terra che non ha mai rispettato i diritti umani: non ci rendiamo conto ma quello che succede lì nel 2017 è paragonabile a quanto accaduto sotto il nazi-fascismo nel Vecchio Continente".