28 marzo 2016 Pasquetta col tempo variabile Da mercoledì ritorna il caldo soprattutto al Centrosud dove le temperature saranno in evidente crescita verso valori ben oltre la norma

La perturbazione giunta sull'Italia tende ad allontanarsi verso est nel corso della giornata di Pasquetta lasciando spazio a condizioni di variabilità ed a un tempo prevalentemente asciutto. Poi, dopo una giornata di martedì interlocutoria e caratterizzata da correnti occidentali parzialmente umide, da mercoledì un promontorio di alta pressione si protenderà dal Nord Africa garantendo giornate nel complesso soleggiate, soprattutto al Centrosud dove le temperature saranno in evidente crescita verso valori ben oltre la norma. Tutto ciò anche per effetto di venti di Scirocco, in intensificazione già mercoledì e fino a localmente forti da giovedì nelle Isole maggiori, dove toccheremo punte fino a 27-28 gradi.

Pasquetta - Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con più sole su parte della Calabria e delle Isole. Deboli piogge sparse in Liguria, Lombardia, alta Toscana, Lazio e Appennino meridionale. Nel pomeriggio rischio di qualche isolato fenomeno solo in Campania, Cosentino, Appennino centrale, Ossola, nord-ovest della Lombardia, Polesine e Friuli. Le nuvole tenderanno ad essere meno compatte, con maggiori possibilità di schiarite, anche su Piemonte, settore ligure, Alto Adige, Toscana, medio e basso Adriatico. Ancora abbastanza soleggiato su basso Ionio e nelle Isole. Temperature massime in lieve calo al Centronord. Venti moderati su Mar Ligure, Sardegna e Ionio. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 80 in tutta Italia).

Martedì prevarranno ancora correnti occidentali, parzialmente umide, con una conseguente nuvolosità variabile. Al mattino le aree più soleggiate saranno il medio Adriatico, la Sardegna, il sud della Sicilia, la bassa Toscana, le Alpi centrali e piemontesi; nel pomeriggio sole anche sul resto del Nordovest, in Emilia Romagna, alto Tirreno, Ionio e nord della Sicilia. Praticamente assenti i fenomeni, con qualche pioggia più probabile sul Friuli. Temperature massime in aumento di 2-5 gradi. Venti sud-occidentali in prevalenza deboli, localmente moderati sul Ligure, sull'alto Adriatico e intorno alle Isole. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 90 al Sud, 85 al Centronord).