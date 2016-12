Pasqua, bollino rosso sulle autostrade Le città d'arte prese d'assalto

12:12 - Traffico da bollino rosso sulle autostrade italiane. Lo rende l'Anas che ha predisposto un piano straordinario di interventi coordinati su tutta la rete in occasione del weekend di Pasqua. I mezzi pesanti non potranno circolare su strade e autostrade fino alle 16 di sabato, dalle 8 alle 22 di domenica e dalle 8 alle 22 di lunedì. Città d'arte prese d'assalto, con Venezia, Firenze e Roma a fare la parte da leone.

Venezia presa d'assalto dai turisti di Paolo Brinis

Giornate da bollino rosso per chi si mette in viaggio in occasione della Pasqua. Per sabato e domenica Anas le giornate saranno da "bollino giallo", mentre lunedì e martedì si ipotizza un numero notevole di veicoli sulle autostrade da rendere il traffico da "bollino rosso".



L'Anas per fronteggiare l'aumento di traffico dovuto agli spostamenti del ponte di Pasqua ha predisposto un piano straordinario di interventi coordinati su tutta la rete stradale e autostradale di oltre 25mila chilometriin gestione. Tutti i presidi del personale su strada sono stati potenziati in collaborazione e in coordinamento con Polizia Stradale, Viabilità Italia, Protezione Civile, Prefetture, Regioni, Comuni, Carabinieri e tutte le Forze dell'Ordine, per contribuire alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.



Incrementata, in particolare, l'attenzione sugli itinerari turistici e sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, soprattutto in corrispondenza del tratto chiuso al traffico tra lo svincolo di Laino Borgo (km 153,300) e lo svincolo di Mormanno (km 163,000), al confine tra la Basilicata e la Calabria.



Divieto per i mezzi pesanti - Anas ricorda che in questo lungo fine settimana i mezzi pesanti non potranno circolare su strade e autostrade sabato 4 aprile dalle ore 8 alle ore 16, domenica 5 dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì 6 dalle ore 8 alle ore 22.



Musei gratis e aperture straordinarie in tutta Italia - Sarà un vero e proprio assalto alle città d'arte: Venezia è "piena", come Genova. A Torino e a Napoli, stando agli ultimi dati forniti dagli operatori turistici, c'è poco spazio per le prenotazioni dell'ultimo minuto, così come pure a Firenze. A dispetto delle previsioni del tempo, che annunciano pioggia un po' su tutta l'Italia e malgrado l'indagine di Federconsumatori, che prevede una Pasqua a casa per l'85% degli italiani, si profila una festa da boom per le città d'arte italiane, quasi tutte prese d'assalto dai turisti in un weekend che offre anche la domenica gratuita dei musei statali e le aperture straordinarie del lunedì dell'Angelo.



Turisti mordi e fuggi - Senza contare le moltissime altre occasioni che arrivano dai comuni e dai piccoli centri. Regina delle città d'arte, Venezia si prepara al pienone, almeno negli alberghi, dove "il tasso di occupazione è del 95%", come sottolinea il presidente dell'associazione albergatori Vittorio Bonacini. Certo si tratta sempre di un turismo un po' mordi e fuggi, visto che la permanenza media è di due notti e che la maggior parte delle prenotazioni sono concentrate tra venerdì e sabato, con il tasso di occupazione che nella notte tra domenica e lunedì scende all'80-85%, ma gli albergatori sono comunque soddisfatti.



Per l'Osservatorio del portale Trivago, che ha preso in esame 10 città d'arte - oltre a quelle del cosiddetto triangolo d'oro Roma, Firenze, Venezia anche Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Napoli, Palermo - il pienone è abbastanza diffuso, con prezzi anche in discesa, soprattutto nelle città come Milano e Palermo, dove è più alta la percentuale di camere d'albergo ancora a disposizione. A fare da traino per le citta' d'arte anche i musei e i monumenti, che aprono le porte per una tre giorni straordinarie. Grazie alla coincidenza con la prima domenica del mese, si entra gratis, il giorno di Pasqua in tutti i musei, i siti archeologici e i monumenti statali d'Italia, dal Colosseo agli Uffizi, da Brera a Pompei e Capodimonte. Senza dimenticare le centinaia di istituti più piccoli, ma non meno ricchi di tesori da svelare diffusi in tutto il paese. Gratis anche alcuni musei civici, come a Roma, dove romani e residenti della città metropolitana domenica non pagano il biglietto.