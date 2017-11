Partite Iva, Matrix: "Nessuna certezza per gli autonomi su quando e con quanto andranno in pensione"

Un milione e mezzo di italiani con Partita Iva che versano i contributi pensionistici direttamente nel calderone Inps, perché sprovvisti di una cassa di previdenza propria. Una gestione separata che non fa dormire sonni tranquilli sia a chi ormai è prossimo alla pensione sia a chi nel mondo del lavoro è entrato da poco. L'Inps non dà garanzia che i contribuenti potranno riavere i soldi versati e sono molte le persone sfiduciate, convinte che in pensione non ci andranno mai. O, se lo faranno, non sanno quanto percepiranno.