Parma, suicida ex rettore dell'Università Loris Borghi: era indagato

L'ex rettore dell'Università di Parma Loris Borghi è stato trovato senza vita: secondo gli inquirenti si sarebbe ucciso. Borghi si era dimesso a maggio dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio nell'inchiesta "Pasimafi" sul business della terapia del dolore. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio, sempre per abuso d'ufficio, per la nomina di un dirigente universitario dell'Ospedale Maggiore.