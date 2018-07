Parma, rinchiude figlia per relazione con italiano:indiano arrestato

Minacciava la figlia 18enne di tagliarle la lingua, le gambe e di ammazzarla. E al fidanzato italiano e ai suoi familiari diceva: "Chiamo 50 indiani e vi uccido tutti". L'uomo, un 48enne di origine indiana, è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e tentata violenza privata dai carabinieri di Parma: è accusato di aver vessato, picchiato, chiuso in casa la ragazza, per impedirle una relazione che non accettava con il figlio del suo datore di lavoro.