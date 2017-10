Parma, casa popolare all'ex dipendente che rubò soldi al Teatro Regio

Aveva sottratto ben 432mila euro dalle casse del Teatro Regio. Ma ora, a Maddalena Paolillo, 61 anni, ex dipendente della struttura, è stata assegnata una casa popolare dal comune di Parma. Il Comune fa notare che a nulla rileva la condanna, non essendo infatti richiesta, tra i requisiti del bando, la fedina penale pulita. La donna ha fatto sapere di non avere dichiarazioni da fare, ma in compenso nella città emiliana sono molte le persone che non hanno digerito questa scelta.