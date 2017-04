Parla la moglie del barista ucciso: "Devono fargliela pagare"

Ancora nessuna traccia del killer che nella serata di sabato ha tentato di rapinare una tabaccheria a Riccardina di Budrio, in provincia di Bologna, uccidendo il proprietario Davide Fabbri con un colpo di pistola al cuore. Oggi in esclusiva a Pomeriggio 5, Barbara d'Urso legge le parole della moglie Maria: "Non dimenticherò mai quegli occhi, non ho visto un barlume di pietà per nessuno di noi, solo follia e una rabbia che non saprei descrivere, ha sparato a mio marito e dopo ha puntato la pistola verso di me, non è giusto che la vita di Davide sia finita in questo modo, non ha senso che un uomo buono venga ucciso nel suo bar. Devono trovarlo e fargli pagare quello che ha fatto".