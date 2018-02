Ai microfoni di "Quarto Grado" parla la mamma di Jessica Faoro, la 19enne uccisa a coltellate lo scorso 7 febbraio in via Brioschi a Milano, e racconta il momento in cui ha scoperto della morte della figlia: "Mi hanno mandato un link ad un articolo di giornale con la notizia: l'ho saputo così Nessuno mi ha contattata, nemmeno una telefonata". La donna parla anche di Alessandro Garlaschi, l'uomo accusato di aver ucciso la giovane: "Mi deve spiegare perché l'ha fatto. Spero che venga condannato".