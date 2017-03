Pappette, quaderni a colori e modellini: a Verona anche gli adulti vanno all'asilo

Adulti che ballano, cantano, si dipingono le dita: arriva dal Preschool Mastermind di New York l'ultima moda anti-stress per ritrovare la spensieratezza del fanciullo perduto. Un'esperienza partita a Brooklyn un anno fa che ha attraversato l'oceano per approdare in Veneto, a Verona in particolare. Qui, dal prossimo 19 marzo (la giornata della festa del papà), aprirà l’Adult Baby Nursery: un asilo per adulti dove i quarantenni si travestono da bebè e si fanno coccolare dalle maestre.