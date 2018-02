Papa: "Usare Dio per motivare stragi è una grande bestemmia"

"La persona religiosa sa che una delle più grandi bestemmie è chiamare Dio come garante dei propri peccati e crimini, di chiamarlo a giustificare l'omicidio, la strage, la riduzione in schiavitù, lo sfruttamento in ogni sua forma, l'oppressione e la persecuzione di persone e di intere popolazioni". Lo ha affermato papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza "Combattere la violenza commessa in nome della religione".