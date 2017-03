Papa: "Società senza passato vive in un reality show senza scopo"

"Una società che valorizza solo il presente tende anche a svalutare tutto ciò che si eredita dal passato, come le istituzioni del matrimonio, della vita consacrata, della missione sacerdotale". A sottolinearlo è Papa Francesco, secondo il quale in questo modo ci si comporta "nella vita come in un reality show, senza scopo e senza fine". Il Pontefice invita quindi a non "lasciarsi ingannare: Dio è venuto ad allargare gli orizzonti della nostra vita".