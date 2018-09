Papa: "Silenzio e preghiera dinanzi a chi cerca scandalo"

Come riferito dal sito della Santa Sede, Vatican News, nella preghiera il Papa è partito dall'odierno Vangelo di Luca, in cui Gesù, tornato a Nazareth, viene accolto con sospetto. La narrazione evangelica permette, dunque, di "riflettere sul modo di agire nella vita quotidiana, quando ci sono dei malintesi" e di comprendere "come il padre della menzogna, l'accusatore, il diavolo, agisce per distruggere l'unità di una famiglia, di un popolo".



"Il diavolo semina la menzogna nel cuore" - Giunto nella sinagoga, Gesù è accolto da una grande curiosità: tutti vogliono vedere con i propri occhi le grandi opere di cui è stato capace in altre terre. Ma Gesù usa solo "la Parola di Dio", un'abitudine che adotta anche quando "vuol vincere il Diavolo". Ed è proprio questo atteggiamento di umiltà che lascia spazio alla prima "parola-ponte", ha chiarito il Papa, una parola che semina il "dubbio", che porta a un cambio di atmosfera, "dalla pace alla guerra", "dallo stupore allo sdegno". Con il "suo silenzio" Gesù vince i "cani selvaggi", vince "il diavolo" che "aveva seminato la menzogna nel cuore".



Il caso Davis - In una nota diffusa domenica, padre Thomas Rosica e l'ex direttore della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, contestano le parole dell'arcivescovo Carlo Maria Viganò, a proposito dell'incontro organizzato tra Kim Davis e Papa Francesco in occasione della visita del Pontefice negli Stati Uniti a settembre del 2015. Davis divenne famosa negli Stati Uniti perché, da cancelliera di una contea del Kentucky, fece valere il suo diritto all'obiezione di coscienza e nel 2015 rifiutò di firmare la licenza matrimoniale a coppie gay. Secondo Viganò, il Pontefice sapeva chi era Davis e in Vaticano l'incontro era stato approvato. A quel punto Viganò venne convocato a Roma. Secondo Padre Lombardi Viganò avrebbe dovuto sapere che ci sarebbero state polemiche, e che i funzionari vaticani avevano approvato l'incontro solo perché non sufficientemente informati sulla Davis. E sulle accuse di Viganò, secondo cui Francesco avrebbe riabilitato McCarrick dalle sanzioni imposte da Benedetto XVI, nonostante lui fosse stati informato della cattiva condotta dell'arcivescovo, Lombardi e Rosica sostengono che non ci sono prove che quelle sanzioni furono mai applicate.