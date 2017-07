Papa: "Se un Paese non dà risposte adeguate su fame, Fao intervenga"

"Quando un Paese non è in grado di dare risposte adeguate a causa del suo grado di sviluppo, delle sue condizioni di povertà, dei cambiamenti climatici o delle situazioni di insicurezza, è necessario che la Fao e le altre istituzioni intergovernative siano messe in grado di intervenire per intraprendere un'adeguata azione solidale contro la fame e la malnutrizione". Lo afferma papa Francesco nel messaggio alla 40esima Conferenza della Fao.