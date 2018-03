Papa ringrazia polizia: "Lavorate per proteggere da pazzi stragisti"

"Lavorate per custodire la gente, per custodire me: non so come ringraziarvi, voi siete dei custodi". Questo è l'elogio di Papa Francesco, durante l'udienza concessa all'Ispettorato di polizia presso il Vaticano. "Questa gente si sacrifica per custodire la gente perché non ci sia qualche pazzo che faccia una strage e rovini tante famiglie", ha commentato Francesco.