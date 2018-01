Papa ringrazia "badanti" ucraine: "La vostra è una missione"

"Siete preziose e portate in molte famiglie italiane l'annuncio di Dio nel migliore dei modi, quando con il vostro servizio vi prendete cura delle persone attraverso una presenza premurosa e non invadente". Così il Papa durante la visita alla comunità greco-cattolica ucraina alla basilica di Santa Sofia, a Roma. "Vi invito a considerare il vostro lavoro, faticoso e spesso poco appagante, non solo come un mestiere, ma come una missione", ha aggiunto.