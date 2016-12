Papa: "Portare malattia con gioia"

Il Papa in udienza ha ricordato che giovedì ricorre la memoria liturgica di san Giovanni Paolo II. "Cari giovani la sua testimonianza di vita sia di esempio per il vostro cammino; cari ammalati, portate con gioia la croce della sofferenza come egli ci ha insegnato; e voi cari sposi novelli, chiedete la sua intercessione perché nella vostra famiglia non manchi mai l'amore".