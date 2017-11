Papa: "Politici abbiano come traguardo la pace attraverso dialogo"

"Il Signore rafforzi nei governanti uno spirito nobile, retto, fermo e coraggioso nella ricerca della pace, tramite il dialogo e il negoziato". Lo ha chiesto il Papa nell'omelia per la pace in Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo. "Il Signore conceda a tutti noi di essere artigiani di pace in famiglia, a scuola, al lavoro, nelle comunità, in ogni ambiente; 'lavandoci i piedi' gli uni gli altri, a immagine del nostro Maestro", ha aggiunto.