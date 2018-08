Papa: "No alla cultura della morte e al disprezzo dell'altro"

"Rinunciare al male significa dire no alle tentazioni, al peccato, a Satana. Più in concreto, significa dire no a una cultura della morte, che si manifesta nella fuga dal reale verso una felicità falsa espressa dalla menzogna, dalla truffa, dall'ingiustizia, dal disprezzo dell'altro". Così Papa Francesco ha concluso i due giorni di incontri con i giovani, all'Angelus in piazza San Pietro. "Il cristiano - ha aggiunto - non deve essere ipocrita".