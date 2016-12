13:28 - "Davvero tante lacrime ci sono in questo Natale insieme alle lacrime di Gesù Bambino". Lo ha detto il Papa nel messaggio Urbi et Orbi. "Il potere di Cristo, che è liberazione e servizio, si faccia sentire in tanti cuori che soffrono guerre, persecuzioni, schiavitù: che la sua forza redentrice trasformi le armi in aratri, la distruzione in creatività, l'odio in amore e tenerezza", ha quindi aggiunto il Pontefice.