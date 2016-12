Papa:"La violenza sugli anziani è disumana" Festa dei nonni, anche Ratzinger a S. Pietro

12:40 - Il Papa e il papa emerito Benedetto XVI di nuovo insieme. L'occasione questa volta è la celebrazione della festa dei nonni in piazza San Pietro. "La violenza sugli anziani è disumana, come quella sui bambini, ma Dio non vi abbandona, è con voi, con il suo aiuto voi siete e continuerete ad essere memoria per il vostro popolo e anche per noi", ha quindi detto Bergoglio rivolgendosi ai presenti.

"Vi ringrazio di essere venuti così numerosi, della festosa accoglienza, oggi è la vostra festa, - ha detto il Papa salutando i nonni e gli anziani in piazza San Pietro - è la nostra festa". "Ringrazio specialmente - ha aggiunto - per la presenza del papa emerito Benedetto XVI". Dopo gli applausi della piazza, il Papa ha aggiunto: "Io ho detto tante volte che mi piaceva tanto che stesse qui vicino, abitasse in Vaticano, perché era come avere il nonno saggio a casa, grazie". Il papa emerito, seduto nella fila di destra, ha congiunto le mani e le ha tese verso il Papa.



Gli anziani hanno un "compito grande trasmettere alla vita di una famiglia, di una comunità di un popolo: condividere una saggezza, e la stessa fede". "E - ha sottolineato il Pontefice - in quei Paesi dove la persecuzione religiosa è stata crudele, penso per esempio l'Albania dove mi sono recata domenica scorsa, sono stati i nonni a battezzare i bambini di nascosto e a dare la fede, bravi, sono stati bravi nella persecuzione e hanno salvato la fede in quel Paese".



"Non sempre un nonno o una nonna - ha proseguito il Papa - hanno una casa, allora ben vengano le case per gli anziani, ma che siano veramente case e non prigioni, e che siano per gli anziani, che siano per gli anziani e non per l'interesse di qualcuno altro, non ci devono essere istituti dove gli anziani vivono nascosti e dimenticati". "Mi sento vicino a questi anziani che vivono in questi istituti e penso con gratitudine a quanti si prendono cura di loro".



"Una delle cose più belle della nostra vita di famiglia è carezzare un bambino e lasciarsi carezzare da un nonno e da una nonna". Così il Papa ricordando che i nonni sono "come alberi vivi, che anche nella vecchiaia non smettono di portare frutto". Francesco ha quindi sottolineato che "gli anziani, i nonni, hanno una capacità per capire le situazioni più difficili, una grande capacità e quando pregano per queste situazioni, la loro preghiera è forte".