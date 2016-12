Papa: "La dolorosa esperienza dei migranti ricorda quella di Gesù"

Il presepe collocato in Piazza San Pietro richiama "la triste e tragica realtà dei migranti sui barconi diretti verso l'Italia". Lo ha detto Papa Francesco , spiegando come "nell'esperienza dolorosa di questi fratelli e sorelle, rivediamo quella del bambino Gesù , che al momento della nascita non trovò alloggio e venne alla luce nella grotta di Betlemme e poi fu portato in Egitto per sfuggire alla minaccia di Erode".

"Il presepe come messaggio di accoglienza" - Il Papa ha quindi sottolineato come il presepe stesso rappresenti "un messaggio di fraternità, di condivisione, di accoglienza e di solidarietà".



"Anche i presepi allestiti nelle chiese, nelle case e in tanti luoghi pubblici sono un invito - ha detto Papa Francesco nell'udienza alle comunità, maltese e trentina, che hanno donato il presepe e l'albero per piazza San Pietro - a far posto nella nostra vita e nella società a Dio, nascosto nel volto di tante persone che sono in condizioni di disagio, di povertà e di tribolazione".