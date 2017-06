Papa: "La corruzione è la peggiore piaga sociale"

Papa Francesco lancia un appello contro la corruzione "la peggiore piaga sociale". Nella prefazione al libro "Corrosione", scritto dal cardinale Turkson con il filosofo Vittorio Alberti, il Pontefice sottolinea come "cristiani, persone di altre fedi e non credenti" debbano unirsi "per combattere questa bestemmia, questo cancro che sta logorando le nostre vite. La Chiesa non deve avere paura di purificare se stessa".