Papa: "La Chiesa deve convertirsi"

"La Chiesa, poveretta, deve convertirsi tutti i giorni, dal Papa in giù". Il monito arriva da Papa Francesco, che lo ha detto durante l'incontro con i Salesiani a Torino, precisando tuttavia che "non bisogna vergognarsi della Santa Madre Chiesa". Sul ruolo femminile, ha affermato: "Quando mi dicono perché non una donna capo dicastero, io rispondo che è funzionarismo. La donna ha la stessa funzione della Madonna con gli apostoli".