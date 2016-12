Papa: "Io popolare? Anche Gesù"

"Anche Gesù in un certo momento è stato molto popolare, ed è finito come è finito". Papa Francesco, durante un'intervista diffusa dalla portoghese Radio Renascenca, ha risposto così a una domanda in merito alla fama e al consenso di cui gode. "Molte volte mi chiedo come sarà la mia croce, come è la mia croce", ha aggiunto. E ancora: "Anche se non si vedono le croci esistono e a nessuno è garantita la felicità mondana".