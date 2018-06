Papa: "Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura" | Sui migranti: "I populisti creano psicosi"

L'udienza papale - Nella catechesi papa Francesco si è concentrato sui "dieci comandamenti" specificando che sono "dieci parole": espressione che rimanda a un dialogo tra padre e figli. "Nella Bibbia i Comandamenti non vivono per sé stessi, ma sono parte di un rapporto, di una relazione, quella dell’Alleanza fra Dio e il suo Popolo.



Bergoglio ha spiegato poi la differenza tra comando e parola: "Il comando è una comunicazione che non richiede il dialogo. La parola, invece, è il mezzo essenziale della relazione come dialogo". E poi ha fatto l'esempio di Adamo ed Eva: "Il Tentatore, il diavolo, vuole ingannare l’uomo e la donna su questo punto: vuole convincerli che Dio ha vietato loro di mangiare il frutto dell’albero del bene e del male per tenerli sottomessi. La sfida è proprio questa: la prima norma che Dio ha dato all’uomo, è l’imposizione di un despota che vieta e costringe, o è la premura di un papà che sta curando i suoi piccoli e li protegge dall’autodistruzione? È una parola o è un comando?. L’uomo è di fronte a questo bivio: Dio mi impone le cose o si prende cura di me? Dio è padrone o Padre?". Ed è papa Francesco stesso a dare una risposta: "Dio è padre, non dimenticatevi mai di questo". E ha raccomandato ai fedeli di essere sempre "figli". Infine ha sottolineato: "Cari fratelli e sorelle il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli". All'udienza hanno preso parte anche più di 350 persone tra malati di Sla e i famigliari che li hanno accompagnati in vista della giornata mondiale sulla Sla che si celebra il 21 giugno.