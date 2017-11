Papa: "I potenti ascoltino il grido della terra e dei poveri"

"Facciamo appello, a quanti occupano ruoli influenti, ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, che più soffrono per gli squilibri ecologici". E' il messaggio lanciato da Papa Francesco durante l'udienza generale in Vaticano, in vista della Giornata di preghiera per la cura del Creato del 1° settembre. Il messaggio, fa sapere Bergoglio, è stato preparato con "il caro fratello Bartolomeo, patriarca ecumenico di Costantinopoli".