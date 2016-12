Papa Francesco, torna all'asta la papalina donata all'ex inviato de "Le Iene"

Torna all'asta la papalina indossata da Papa Francesco il 4 giugno 2014 durante l'Udienza Generale in San Pietro a Roma: il copricapo è balzato agli onori della cronaca poiché era stato consegnato personalmente dal Santo Padre ad un inviato de Le Iene durante il giro di piazza per il consueto saluto alla folla. Dopo che l'asta su eBay non era andata a buon fine (il vincitore aveva infatti rinunciato ad acquisire la papalina), si erano perse le tracce dell'oggetto, fino ad ora: il copricapo, stimato 35mila euro, è all'asta su Catawiki.