Papa Francesco: "Si torna ad erigere muri invece di costruire ponti"

"Si torna ad erigere muri, invece di costruire ponti. Si tende ad essere chiusi, invece che aperti all'altro diverso da noi". Lo dice Papa Francesco in un messaggio al Meeting di Cl di Rimini, incentrato sulla svolta della società nel '68 e le sue conseguenze in questi cinquant'anni. "Cresce l'indifferenza, piuttosto che il desiderio di prendere iniziativa per un cambiamento. Prevale un senso di paura sulla fiducia nel futuro", aggiunge.