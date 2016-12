Papa Francesco: "Roma ha bisogno di una rinascita spirituale e morale"

"Amore, amore, amore, ricordatevi, e che è bello se vostro figlio potrà dire, come quel bambino: che bello, ho visto papà e mamma che si davano un bacio". Lo ha detto il Papa aprendo il convegno della diocesi di Roma, in piazza San Pietro. Nella sua riflessione Papa Francesco ha parlato dell'amore tra uomo e donna, della crescita comune nella differenza, del ruolo degli anziani, delle coppie in crisi, e di come affrontare le separazioni. E ha ricordato che in autunno ci sarà il sinodo sulla famiglia, dedicato anche a questi temi.



"Non usate i figli come ostaggi" - "Non usare mai i figli come ostaggi", ha raccomandato il Papa parlando di separazioni. "Anche quando ormai, dobbiamo parlare anche di questo, quando la separazione sembra inevitabile - ha spiegato - il vostro compito educativo non si interrompe", spiegate ai figli che "papà e mamma non vanno d'accordo, ma 'tua mamma è una brava donna' e 'tuo papà èun bravo uomo', dite l'uno dell'altra ai figli". "Cercate sempre una intesa, in armonia" e ricordate che "la Chiesa vi è vicino, vi aiuta".



"Per anziani casa di riposo sia ultima soluzione" - "Come è bello avere i nonni in casa, certo, so che alcune volte la casa di riposo è l'unica soluzione, ma vi prego, che sia solo l'ultima". Così il Papa, spiegando inoltre come nella diocesi di Roma ci siano 617.635 nonni, "il 21,5% della popolazione". "Vi rendete conto - ha commentato - un quarto della popolazione romana sono nonni". "I nonni sono trattati con dignità?", ha chiesto. "Adesso sono sicuro di sì, perché con la mancanza di lavoro si va da loro per la pensione".