Papa Francesco rivela: "Devo operarmi di cataratta"

Il Papa si è recato al carcere di Regina Coeli per la consueta cerimonia della lavanda dei piedi. E, parlando della necessità di "rinnovare lo sguardo, perché questo fa bene", ha confidato ad alcuni detenuti di doversi sottoporre ad un intervento agli occhi. "Alla mia età, per esempio, vengono le cataratte e non si vede bene la realtà. L'anno prossimo devo fare l'intervento", ha detto.