Papa Francesco "pellegrino semplice" ad Assisi il prossimo 4 agosto

Papa Francesco visiterà la Porziuncola di Assisi il 4 agosto prossimo in occasione dell'ottavo centenario del Perdono, che cade nell'Anno santo straordinario della Misericordia. Il Pontefice - annunciano i frati minori - si farà "pellegrino in forma semplice e privata nella Basilica papale di Santa Maria degli Angeli, dove si raccoglierà in preghiera ed offrirà il dono della sua parola".