Papa Francesco: "Pace a chi ha perso una persona cara per il terrorismo"

Il Papa, nel suo messaggio natalizio prima della benedizione Urbi et Orbi, invoca pace per "chi è stato ferito o ha perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo, che hanno seminato paura e morte nel cuore di tanti Paesi e città". Il Pontefice ha poi citato, profughi, migranti e rifugiati, vittime della tratta, "popoli che soffrono per le ambizioni economiche di pochi e l'avida ingordigia del dio denaro".