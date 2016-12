Papa Francesco ordina oggi in San Pietro 11 nuovi sacerdoti

Il Papa ordina undici nuovi sacerdoti con una messa a San Pietro. Sabato Francesco si è recato in giornata nell'isola greca di Lesbo da dove ha fatto appello all'Europa per l`accoglienza degli immigrati. Il Papa, nella giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, celebra messa nella basilica vaticana e conferisce l'ordinazione presbiterale a 11 diaconi. Il più giovane è Andrea Calamita, romano classe 1990, del Pontificio Seminario Romano Maggiore.